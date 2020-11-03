رئيس برشلونة المؤقت: لن نستثني ميسي من تخفيض الرواتب

قال كارليس توسكيتس، الرئيس المؤقت لبرشلونة، أن ليونيل ميسي لن يحظى بمعاملة خاصة، في الوقت الذي يحاول فيه التفاوض بشأن تخفيض رواتب اللاعبين، لتخطي الأزمة المالية التي تسبب بها فيروس كورونا.

وقال توسكيتس في تصريحات نقلها موقع «جول» العالمي، عن مسألة تخفيض رواتب اللاعبين:" أعتقد أنه بإمكاننا التوصل لاتفاق، يبدو أن هناك استعداد للقيام بذلك، لا نريد أن نأخذ أموالًا من أي شخص، ولكننا نرغب في تعديلها حتى نتمكن من دفعها عندما يكون ذلك ممكنًا، وأعتقد أن هذا الحل هو الأكثر قابلية للتطبيق في ظل الظروف الحالية".

وأضاف:" لا يمكننا استثناء ميسي من هذا الوضع، لا يمكننا عقد صفقات مخصصة للأفراد، نعتزم حل المشكلة مع الجميع وسنبذل قصارى جهدنا لضمان رضا الجميع".

وأوضح:" لن نخوض في تفاصيل حول ميسي، لأننا يجب أن ننهي المفاوضات أولًا، ما يمكنني قوله أن هناك رغبة من ميسي وممثليه".

وأشار:" لا يوجد سبب لإخفاء حقيقة أن فاتورة أجور برشلونة هى الأعلى في أوروبا، ولكنني أتطلع للمستقبل، وهنأت كومان على اعتماده على شجاعته ومراهنته على اللاعبين الشباب".

وأتم:" نحن في صدارة الترتيب من حيث نفقات الرواتب، فهى تمثل حوالي 70% من إجمالي ميزانية النادي وهذا كثير للغاية، لكننا نعمل على حل تلك المشكلة".