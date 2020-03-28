ننشر أسعار الفاكهة والخضروات في السوق اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء
وجاءت الأسعار المتداولة بالسوق وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
كيلو الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه.
البطاطس من 2 إلى 2.5 جنيه.
البصل من 3.5 إلى 5.5 جنيه.
الكوسة بين 3 إلى 5.5 جنيه.
الفاصولياء من 3 إلى 5.5 جنيه.
الباذنجان البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.
الخيار البلدي من 1.75 إلى 2.75 جنيه.
الملوخية من 2 إلى 3 جنيهات.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
البرتقال بلدي من 5 إلى 10 جنيهات.
الليمون البلدي من 2 إلى 8 جنيهات.
جوافة من 3 إلى 6 جنيهات.
الرمان من 3 إلى 4 جنيهات.
تين برشومى من 6 إلى 9 جنيهات.
كانتالوب من 4 إلى 6 جنيهات.