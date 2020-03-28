ننشر أسعار الفاكهة والخضروات في السوق اليوم

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استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء

وجاءت الأسعار المتداولة بالسوق وفقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

كيلو الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

البطاطس من 2 إلى 2.5 جنيه.

البصل من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

الكوسة بين 3 إلى 5.5 جنيه.

الفاصولياء من 3 إلى 5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.

الخيار البلدي من 1.75 إلى 2.75 جنيه.

الملوخية من 2 إلى 3 جنيهات.

وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

البرتقال بلدي من 5 إلى 10 جنيهات.

الليمون البلدي من 2 إلى 8 جنيهات.

جوافة من 3 إلى 6 جنيهات.

الرمان من 3 إلى 4 جنيهات.

تين برشومى من 6 إلى 9 جنيهات.

كانتالوب من 4 إلى 6 جنيهات.