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قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن غرفة عمليات الوزارة مكلفة بالرد على استفسارات المواطنين من المصريين بالخارج كافة.

وأضافت مكرم، في تصريحات لفضائية «التليفزيون المصري»، مساء الثلاثاء، أن انتخابات النواب 2020 استحقاق دستوري هام جدًا.

وأشارت إلى ضرورة مشاركة المصري بالخارج في بناء دولته ودعم الحياة النيابية، لذا لا بد من تسهيل عملية التصويت عليهم.

ويواصل المصريون بالخارج في 124 دولة، اليوم الثلاثاء، عملية التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وذلك من خلال ملء وطباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ثم إرسالها عبر البريد إلى مقار البعثات الدبلوماسية.