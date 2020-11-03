أفغانستان: مقتل انتحاري بالقرب من موقع تابع لقوات حرس الحدود الأفغانية في قندوز

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل انتحاري بسيارة مفخخة، على أيدي قوات الأمن بالقرب من موقع تابع لقوات حرس الحدود الأفغانية في إقليم قندوز شمالي البلاد، قبل أن يصل إلى هدفه صباح اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية، عن بيان وزارة الدفاع القول إن الحادث وقع في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي بمنطقة الإمام صاحب في قندوز، بعد أن أراد الانتحاري دخول موقع تابع لقوات الحدود، ولكن تم التعرف عليه وأوقفه الجنود الأفغان.

وجاء في البيان أن بعض المسلحين بدأوا اشتباك مسلح مع قوات الأمن بعد وقوع الانفجار، وأن بعض المهاجمين قتلوا وبعضهم فر من المنطقة.

وقالت الوزارة، إن الوضع الآن تحت سيطرة قوات الأمن.

ولم تقدم وزارة الدفاع مزيدا من التفاصيل بشأن الحادث، بينما قال أحد المصادر إن الاشتباكات مستمرة في المنطقة.

ولم تعلق طالبان على الحادث حتى الآن.