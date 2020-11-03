عمرو محمود ياسين: أي حاجة حلوة في حياتي تعلمتها من والدي

قال الكاتب والسيناريست عمرو محمود ياسين، إن والده له دور في مسيرته الفنية، معلقًا: «أي حاجة ممكن تكون كويسة أو إيجابية حصلت لي في حياتي جت من عند أبويا».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، مساء أمس الاثنين: «أتذكر عندما كنا في المصيف وكان قاعد يجهز لدوره في مسلسل (أبي حنيفة النعمان) وماسك كمية مراجع وكتب إحنا كنا ندخل ننام وهو قاعد طول الليل سهران فارش المراجع والكتب وعمال يذاكر ويطلع حاجات».

وتابع: «لما كنت أمسك السكريبت بتاع محمود ياسين كنا بنشوف الكلام بالعافية من كتر ما كان مدون ملاحظات لنفسه، مذكراة مذاكرة يعني دلوقتي الناس بتشوف الاسكريبت على الموبايل».

واستطرد: «تعلمت من والدي أهم حاجة فكرة الإخلاص والتوفيق بتاع ربنا أهم حاجة تعمل اللي عليك»، قائلًا إن التعامل كابن للفنان محمود ياسين والفنانة شهيرة مسؤولية كبيرة.

وأردف: «عندي موقفين مع بابا من 21 سنة كنت لسه صغير وبابا مرة تعب واحتاج أن يغير أربعة شرايين والجراح قرر أن يكون ذلك في الخارج، وإحنا مسافرين ركبنا أسانسير للطائرة نظراً لحالته الصحية فوجدت والدي نظر لي فجأة وقلت له أنا جنبك، شعرت وقتها أنني مسؤول عنه فأصبت بفزع وأجرى العملية يوم السادس من أكتوبر».

وذكر أن شهر أكتوبر كان له علاقة بوثيقة بالفنان الراحل الذي قام بكل أدواره الفنية الوطنية عن أحداث أكتوبر وأجرى جراحة الشرايين قبل 21 سنة في شهر أكتوبر.

وأشار إلى أن رحلة المرض الأخيرة حوت تطورات كثيرة، مستطردًا: «كنت عارف إن دي أخر مرة هشوف أبويا حي لأنه كان على جهاز تنفس صناعي وأثناء سيري في مستشفى المعادي العسكري ضمن أحد ممراته ودهاليزه الطويلة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، أكملت سيري حتى وصلت لغرفة الحالات الحرجة وقالت لي الطبيبة عندما سألتها عن حالته؟ قالت أكون صريحة معاك الوالد مفيش نبض ولا ضغط وطلبت منها مشاهدته ودخلت عليه وكنت موقن إنها آخر مرة».