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وزير الخارجية الأردني: حريصون على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله

وزارة الخارجية الاردنية - ارشيفية
وزارة الخارجية الاردنية - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 7:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 7:22 م
أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن الإرهاب عدو مشترك لا علاقة له بحضارة أو دين، ولا علاقة له بالدين الإسلامي الحنيف وقيم السلام والمحبة واحترام الآخر التي يحملها.

وأعرب وزير الخارجية الأردني -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- عن تعازي المملكة بضحايا العملية الإرهابية في فينيا أمس والتمنيات للجرحى بالشفاء، مؤكدا إدانة الأردن لهذه الجريمة الإرهابية والإرهاب بكل أشكاله.

وأشار الصفدي إلى أن هزيمة الإرهاب لن تتحقق عبر الإجراءات العسكرية والأمنية فقط، ولكنها تستدعي أيضاً تغيير بيئات اليأس والظلم والجهل والاحتلال وغياب الفرص التي يعتاش عليها.

وأكد وزير الخارجية الأردني التزام بلاده بالعمل مع المجتمع الدولي على محاربة الإرهاب وثقافة الكراهية بكل أشكالهما، مشيرا إلى أن المملكة كانت سباقة في مبادرات تعزيز حوار أتباع الأديان وثقافة الوئام واحترام الآخر.

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