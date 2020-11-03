 مصدر عراقي: مقتل مختار قرية على يد مسلحين مجهولين غربي الموصل - بوابة الشروق
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 2:21 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

مصدر عراقي: مقتل مختار قرية على يد مسلحين مجهولين غربي الموصل

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 12:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 12:46 ص

أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية، مساء اليوم الاثنين، باغتيال مختار قرية على يد مسلحين مجهولين غربي الموصل/400كم شمالي بغداد/.

وقال النقيب جاسم محمد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)إن" مسلحين مجهولين يستقلون سيارة فتحوا مساء اليوم نيران أسحلتهم الخفيفة على، عبد الله الحاج علي، مختار قرية الصفرة التابعة لناحية زمار/90كم غربي الموصل/أثناء خروجه من منزله وأردوه قتيلا بالحال قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"

وأضاف النقيب جاسم أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيق بشأنه بعد أن نقلت الجثة لدائرة الطب العدلي".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من اعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك