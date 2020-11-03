مصدر عراقي: مقتل مختار قرية على يد مسلحين مجهولين غربي الموصل

أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية، مساء اليوم الاثنين، باغتيال مختار قرية على يد مسلحين مجهولين غربي الموصل/400كم شمالي بغداد/.

وقال النقيب جاسم محمد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)إن" مسلحين مجهولين يستقلون سيارة فتحوا مساء اليوم نيران أسحلتهم الخفيفة على، عبد الله الحاج علي، مختار قرية الصفرة التابعة لناحية زمار/90كم غربي الموصل/أثناء خروجه من منزله وأردوه قتيلا بالحال قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة"

وأضاف النقيب جاسم أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيق بشأنه بعد أن نقلت الجثة لدائرة الطب العدلي".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات العراقية والمدنيين على الرغم من اعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.