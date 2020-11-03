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نمو الطلب على الإنتاج الصناعي في أمريكا

وزارة التجارة الأمريكية
وزارة التجارة الأمريكية
واشنطن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 11:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 11:23 م
أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، نموا جديدا للطلب على الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي.

وذكرت الوزارة أن الطلب على الإنتاج الصناعي ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1 في المئة ، بعد نموه بنسبة 7ر0 في المئة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وأضافت الوزارة أن طلب المصانع ارتفع خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1ر1 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 6ر0 في المئة خلال أغسطس الماضي.

جاء استمرار النمو على خلفية  نمو الطلب على السلع المعمرة  بنسبة 9ر1 في المئة  في حين ارتفع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 3ر0 في المئة.

في الوقت نفسه، استمر نمو تسليمات السلع المصنعة للشهر الخامس على التوالي حيث زادت خلال أيلول/سبتمبر الماضي بنسبة 3ر0 في المئة بعد ارتفاعها بنفس النسبة خلال الشهر السابق.

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