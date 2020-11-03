دورة مفتشي الأوقاف: الوطني الشريف من يفدي وطنه بنفسه

قال الدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن الوطني الشريف هو من يفتدي وطنه بنفسه وماله، وأنه لا يوجد وطني شريف لا يكون على استعداد لأن يفدي وطنه بنفسه وماله.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور عبد الله النجار في دورة المستوى الثاني لمفتشي الأوقاف، وذلك لرفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم في جميع الجوانب الدعوية والعلمية، التي تساعدهم على القيام بمهام عملهم بدقة في التفتيش، والتي تقام تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بمقر الإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية.

وأضاف النجار أن الحفاظ على الدين مقصوده الأسمى الحفاظ على أصل الدين ومقاصده، أما عند التفصيل فقد يتقدم حفظ النفس على التمسك ببعض الجزيئات، فللإنسان المضطر أن يأكل من الميتة المحرمة شرعًا ما يحفظ به أصل النفس.

وأشاد بفكر وزير الأوقاف، حيث يؤكد أن حفظ الوطن من المبادئ الواجب حفظها شرعا، إذ إن الدين لا بد له من وطن يقام فيه.

وأوضح عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر أن أحكام الشرع تنقسم إلى أحكام تعبدية وأحكام تعليلية، والمصالح تنقسم إلى ضروريات وحاجات وتحسينات، موضحًا أن العقل هو أساس التكليف، لأنه يجمع بين التكليف والحياة، وبدون عقل لا يوجد تكليف.

وتابع أن الله تعالى جعل النسل أو العرض ضرورة من الضرورات، وأن النسل هو أداة حفظ الدين إلى قيام الساعة، فالنسل هو وسيلة لنقل الدين، فإذا حدث خلل في النسل كان نذير شؤم على المجتمعات.

وأشار إلى أن الفقه صنعة تحتاج إلى صانع ماهر، ويجب أن تكون صناعته مناسبة للواقع الذي يعيش فيه، ولذلك كان من الجهل أن يحكم إنسان بتكفير آخر؛ لأن الإيمان عمل قلبي، لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى، إذ يقول الله عز وجل: "يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ".