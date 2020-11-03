ينظم مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية، ومركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، وبالتعاون مع مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، الجلسة الختامية لسلسلة الندوات التدريبية عبر الإنترنت للإعلامين حول مكافحة المعلومات المضللة والتضليل في سياق جائحة "كوفيد_19"، وعنوانها "نحو تطوير خطة عمل إعلامية موحدة للتصدي لأزمة كوفيد-19".



وتقام الجلسة الافتراضية غدًا الأربعاء 4 نوفمبر 2020، يتحدث خلالها السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام، جامعة الدول العربية، والدكتور ماجد عثمان أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وماهر ناصر مدير شعبة التوعية بإدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، والدكتور أرش رشيديان مدير قسم العلوم والمعلومات، ونشرها منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.



ويدير النقاش، الدكتور حسين أمين أستاذ الصحافة والإعلام، ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية، بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة، الجامعة الأمريكية في القاهرة.



هذه هي الجلسة االختامية ضمن 8 جلسات تُقام أسبوعيًا بدءً من سبتمبر 2020، وتهدف الجلسات لمكافحة ظاهرة انتشار المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة في ظل جائحة كوفيد-19، وهي ظاهرة تستحق المناقشة حيث أن انتشار مثل هذه المعلومات الخاطئة والمضللة يؤدي إلى تفاقم الأزمة.