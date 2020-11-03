الأسهم الآسيوية تغلق على ارتفاع بدعم آمال فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية

أنهت مؤشرات الأسهم الآسيوية تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، مقتفية أثر نظيرتها الأمريكية صعودا بدعم آمال فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية وأن يساعد ذلك في تمرير حزمة تحفيز مالي لدعم الاقتصاد الأمريكي.

على صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1.39% مسجلا 23295 نقطة، كما صعد مؤشر "شنجهاي" الصيني بنسبة 1.42% إلى 3271 نقطة، وارتفع مؤشر"هانج سينج" لأسهم هونج كونج بنسبة 1.96% إلى 24.939 نقطة، كذلك صعد مؤشر بورصة سنغافورة بنسبة 2.19% إلى 2496 نقطة.

ويراهن المستثمرون على أن فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية سيكون مفتاحا لتجاوز عقبة المعارضة في الكونجرس، ومن ثم التعجيل بتمرير حزمة ضخمة من التحفيز النقدي للاقتصاد الأكبر عالميا في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا.

على صعيد متصل، تتوجه أنظار المستثمرين صوب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المقرر أن يعلن أحدث قراراته بشأن أسعار الفائدة بعد غد الخميس.