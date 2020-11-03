 لبنان يدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي في النمسا - بوابة الشروق
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لبنان يدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي في النمسا

الاعتداء الارهابي في النمسا - ارشيفية
الاعتداء الارهابي في النمسا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 6:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 6:22 م
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف العاصمة النمساوية فيينا مساء أمس الاثنين.

وأعربت الوزارة عن "تعاطف لبنان وتضامنه الكاملين مع جمهورية النمسا الفدرالية، شعبا وحكومة، إزاء هذا الاعتداء المفجع وتداعياته، وتنقل تعازيها الخالصة لذوي الضحايا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

كان حادث إطلاق نار مساء أمس الاثنين في نقاط مختلفة في وسط المدينة فيينا وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح 22آخرين، سبعة منهم بحالة حرجة.

ووصفت النمسا الحادث بأن له دافع إسلامي.

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