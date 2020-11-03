المنيا تعلن الطوارئ بجميع قطاعاتها للتعامل مع السيول

أعلنت محافظة المنيا انعقاد غرفة عمليات دائمة ورفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى، وتنفيذ برنامج محاكاة للطوارئ.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وحضره جميع التنفيذيين، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير إدارة المرور والمواقف؛ لمناقشة كيفية التصدي للسيول التي تشهدها المحافظة منذ 3 أيام.

وقال القاضي إن المحافظة تجري تدريبًا عمليًا على كيفية مواجهة الأزمات، وتم التأكد من جاهزية معدات ومركبات الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الحكومية بالمحافظة.

ومن ناحيته، أوضح المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، أن عدد المعدات المشاركة في الاصطفاف تخطى الـ50% من قوة مختلف الوحدات المحلية والمديريات والهيئات المعنية، "منها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والصحة، والتربية والتعليم، والطرق والنقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، والإسعاف، والحماية المدنية، والهلال الأحمر"، لافتًا إلى جاهزية تلك المعدات، وتفهم العناصر البشرية العاملة عليها لمهام عملهم خلال حدوث الأزمة.

وأضاف النجار أنه تفقد المدارس معسكر الإيواء العاجل، الذي تم تنظيمه باستاد المنيا الرياضي؛ للتأكد من مدى جاهزية المحافظة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع أي موقف طارئ، حيث استعرضت مديرية الصحة جهودها في إقامة مستشفى ميداني بمشاركة هيئة الإسعاف؛ للتدريب على كيفية التعامل مع الحالات العاجلة، وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة خلال وقوع أي أزمة، كما أقامت مديرية التموين مطبخًا لتقديم الوجبات الجاهزة.

ومن جانبها، أعلنت مديرية الري بالمنيا، بقيادة المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الري، أن المديرية رفعت حالة الطوارئ لاستقبال السيول، ونفذت حملة إزالات لعدد من التعديات على مخرات السيول بعدد من قرى الشرق بمركز المنيا، وأبو قرقاص، وتطهير 34 مخر سيل من مغاغة شمالًا حتى ديروط بأسيوط جنوبًا، بطول 150 كيلومترًا.

وأوضح درويش أن هناك تنسيقًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمرور المستمر على كل مخرات السيول، والبالغ عددها 34 مخرًا لمداومة التطهير لتلك المجاري، ومتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة سريان المياه داخلها، وتحديد مسارات مخرات السيول، والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات ومتابعة حالة الطرق العامة حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن الشركة أعلنت رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة فروع الشركة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية خلال هذه الفترة، وتشكلت غرفة عمليات للمتابعة مع المحافظة وغرفة عمليات القابضة وتنسيق مع كافة الجهات داخل المحافظة.