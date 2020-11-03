قال المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديد لقطاع المسافات الطويلة والقصيرة، إن الجرارات والعربات تشهد تطويرًا لم تشهده منذ سنوات عديدة، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على مجموعة من الخطط المستقبلية.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الاثنين، أن الجرارات من طراز GE تعتبر الأحدث في مصر والعالم، قائلًا إن الدولة استقبلت 100 منها.

وأشار إلى استقبال 121 عربة «ترانسماش هولدينج» الروسية من إجمالي 1300 عربة، بتكلفة مليار و16 مليون يورو، قائلًا إن الصفقة تعد الأكبر من نوعها عددًا وقيمة مالية على مدار تاريخ السكك الحديد.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكك الحديد أن الصفقة بها 1000 عربة عادية تقسم لنوعين؛ 500 تهوية ديناميكية، و500 مكيفة تخدم في الصعيد؛ لرفع جودة الخدمة في هذه المنطقة.

وذكر أن عربات الصفقة أكثر تطورًا من عربات الدرجة الثالثة الموجودة، متابعًا أن الفرق بينهما في التشكيل الداخلي وجودة الكراسي والإضاءة الأعلى في الداخل والنوافذ الأعرض ودورات المياه الأحدث.

ولفت عبدالتواب، إلى أن العربات بها أفراد أمن إداري للتأكد من نظافة العربة، إضافة إلى خدمة البوفيه، وإتاحة الحجز عليها بشكل مركزي وعبر الهاتف المحمول أو باستخدام شبكة الإنترنت.