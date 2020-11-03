بعثة الجامعة العربية لمتابعة انتخابات النواب تشيد بمستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة

قام السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 والوفد المرافق له اليوم بزيارة غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث التقوا مع مسؤولي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.



ورحب الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئيس البعثة والوفد المرافق له، منوهاً بدور الجامعة العربية في متابعة هذه الانتخابات، ومشيراً إلى أهمية التعاون بين كل الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق لتعزيز مشاركة مختلف الفئات المجتمعية بما فيها ذوي الحاجيات الخاصة تكريساً لحقوقهم السياسية والمدنية.



كما قدم الأمين العام المساعد للمجلس اللواء المهندس هاني أحمد نبيه عرضا حول الصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة في مجال تنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهامها المتزايد في ضوء التشريعات التي صدرت خلال السنوات الأخيرة على مستوى إعادة تشكيلتها وتعزيز دورها وصلاحياتها، وخاصة فيما يتعلق بدمج هذه الفئة وتأهيلها وتمكينها من ممارسة حقوقها الدستورية كاملة غير منقوصة.



وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم أن هذا اللقاء شكل فرصة للاطلاع على آليات عمل غرفة عمليات متابعة مجريات العملية الانتخابية، والعمل على تذليل الصعاب التي قد تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجان الانتخابية، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها، لاتخاذ ما يلزم، علما أن المجلس في تواصل مفتوح مع هذه الفئة عبر خط ساخن لتلقي الشكاوى ومعالجتها الفورية.



وثمن السفير أحمد رشيد خطابي الجهود الموفقة التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرا أن بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020 تجعل ضمن أولويات الرصد والملاحظة التركيز على مدى إقبال هذه الفئة في العملية الاقتراعية انتخابا وترشيحا.



وأكد أن دفع العملية الدستورية للتمثيل الملائم للأشخاص ذوي الإعاقة والأنظمة القانونية التنظيمية ذات الصلة بهم تبلور بشكل واضح في العملية الانتخابية، معتبرا أنهم أبهروا الجميع بحسهم الوطني، مقدمين بذلك درجة عالية من الوعي والحرص على المشاركة والقيام بواجبهم في ظل الإجراءات المتخذة لفائدتهم من طرف أجهزة الدولة.