قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تشهد في الانتخابات الرئاسية السابقة تأخيرا للنتائج، مؤكدًا: "من حق الولايات المتحدة معرفة رئيسها في يوم الانتخاب".

وأضاف بحسب موقع "العربية": "أحظى بدعم كثير من الأميركيين من أصول إفريقية ولاتينية، أما الديمقراطيون فقد استغلوهم".

وتابع: "لا يمكن أن يتم تأجيل النتائج لأيام وأسابيع العالم بأسره ينتظر وكذلك الأمريكيون.. أعتقد أن هذه الليلة ستكون عظيمة، وأن هناك فائز الليلة".

وقال ترامب: "أتأسف لقرار محكمة بنسلفانيا حول التصويت بالبريد فقد تصدر عنه نتائج سيئة".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وحتى الآن شارك أكثر من 99 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.