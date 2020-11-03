 ألمانيا تسجل 15352 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل 15352 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

برلين - د ب أ:
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 9:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 9:33 ص

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، اليوم الثلاثاء، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 15352 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البلاد إصابات جديدة يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي بواقع 11409 حالة، بحسب المعهد.

ووصل عدد الإصابات التي يتم تسجيلها خلال يوم واحد إلى مستوى قياسي جديد منذ بداية تفشي الوباء في ألمانيا، يوم السبت الماضي، بتسجيل 19059 حالة.

وأوضح المعهد اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل حتى الآن إلى 560 ألفا و379 إصابة حتى الآن منذ بداية تفشي الوباء في الربيع الماضي.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 10661، بزيادة 131 حالة مقارنة ببيانات أمس الاثنين.

ووفقا لتقديرات المعهد، تعافى حتى الآن إجمالي 371 ألفا و500 من المصابين بالفيروس في ألمانيا.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد أمس الاثنين أن معدل استنساخ الإصابة بالفيروس بلغ أمس 1.07، مقابل 1.13 أمس الأول الأحد. ويعني ذلك أن كل عشرة مصابين يمكنهم نقل العدوى إلى 11 شخصا آخرين.


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