 إرجاء الاحتفالية الثقافية مع إيطاليا بمناسبة مرور 40 عاما على إنقاذ معبد فيلة - بوابة الشروق
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إرجاء الاحتفالية الثقافية مع إيطاليا بمناسبة مرور 40 عاما على إنقاذ معبد فيلة

صفية منير
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 5:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 5:03 م

قال محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية، إنه تم تأجيل انعقاد الاحتفالية الثقافية الإيطالية التي كانت تنوي الجمعية تنظيمها خلال الشهر الجاري مع الجانب الايطالي، بسبب الحظر الذي تفرضه إيطاليا على القادميين من الخارج.

وكان خالد العناني، وزيرالسياحة والآثار أثناء لقاء السفير جيامباولو كانتينى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، منتصف الشهر الماضي، تم مناقشة إمكانية تنظيم احتفالية بمحافظة أسوان للاحتفال بمرور 40 عاما على عملية إنقاذ معبد فيلة بأسوان، والتي قامت بها البعثة المصرية الإيطالية ضمن حملة إنقاذ معابد النوبة.

وكان عثمان، أشار إلى أن الاحتفالية ستتضمن إقامة ورشة عمل بين كبرى منظمى الرحلات المصريين والإيطاليين لبحث سبل جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مضيفا أنه تم إرجاء الاحتفالية إلى وقت آخر.

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