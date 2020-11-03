قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأمور تسير جيدًا بشأن نتائجه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي تجرى حاليًا.

وبحسب موقع "العربية" قال ترامب: "هناك وحدة غير مسبوقة بين الأميركيين، لكن نجاحي في الانتخابات سيجلب الوحدة لأمريكا بشكل أكبر".



وأضاف: "سيكون هناك علاجات لفيروس كورونا، كما أننا سنعود إلى العمل فورا بعد الانتخابات".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وحتى الآن شارك أكثر من 99 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.