محافظ شمال سيناء يؤكد: جامعة العريش شريك في عمليات التنمية

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن جامعة العريش شريك أساسي في عمليات التنمية على أرض سيناء.

وأكد المحافظ، خلال لقائه مع الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، والوفد المرافق له، أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر أي جهد في توفير أية احتياجات لجامعة العريش، لأن ذلك يصب فى مصلحة أبناء المحافظة.

وأعلن المحافظ عن توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفي العريش العام لتدريب طلاب كلية الطب بالجامعة، إلى جانب دراسة جميع مطالب الجامعة والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار المحافظ إلى إنشاء مدفن صحي ومصنع لتدوير القمامة بمنطقة غرب العريش، وذلك للاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها.

واستعرض رئيس جامعة العريش، عددًا من المطالب من المحافظة، من بينها: "رصف وإنارة طريق المدينة الجامعية، وإمداد المدينة الجامعية بمياه الشرب، إنشاء مستشفى جامعي على مساحة 20 فدانًا لتدريب طلاب كلية الطب، إنشاء مستشفى آخر لتدريب طلاب كلية الطب البيطري، توفير سيارة إسعاف بالحرم الجامعي لخدمة الطلاب والمدن الجامعية، والاستفادة من المستشفى الخيرى بشارع أسيوط لانشاء مستشفى خاص بالأورام في العريش.

من جانبه أكد الدكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة، أن رسالة جامعة العريش ليست تعليمية فقط بل لها مشاركة مجتمعية، وأن الجامعة على استعداد للمشاركه في جميع المبادرات التي تنفذها المحافظة.

وطالب نائب رئيس الجامعة بالاستفادة من مخلفات الجامعة وتدويرها إلى جانب احتواء القوافل الطبية على أساتذة من كلية الطب بجامعة قناة السويس.

حضر اللقاء كل من الدكتور حسن الدمرداش نائب رئيس الجامعة، الدكتور رياض إسماعيل عميد كلية العلوم الزراعية البيئية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة زكري عميد كلية الطب البشرى بجامعة العريش، والدكتور عز الدين الحسيني عميد كلية التربية الرياضية بالجامعة.