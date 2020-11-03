 هولندا تشدد الإغلاق الجزئي وتحث السكان على البقاء في منازلهم - بوابة الشروق
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هولندا تشدد الإغلاق الجزئي وتحث السكان على البقاء في منازلهم

الحكومة الهولندية - ارشيفية
الحكومة الهولندية - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 11:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 11:04 م
كثفت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء، إغلاقا جزئيا بسبب فيروس كورونا في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس، وأمرت بإغلاق المنشآت الثقافية والترفيهية وحثت المواطنين على الحد بشكل كبير من تحركاتهم.

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في لاهاي "امكثوا في المنزل قدر الإمكان.. لا تذهبوا للتسوق من أجل المتعة."

وبعد ثلاثة أسابيع من إغلاق المطاعم والحانات، تم تمديد الإغلاق ليشمل المتاحف والمسارح وحمامات السباحة والمتنزهات الترفيهية وحدائق الحيوانات.

وبالإضافة إلى ذلك، حثت الحكومة المواطنين على الامتناع عن السفر إلى الخارج حتى منتصف يناير.

ولا تسمح السلطات لأكثر من شخصين بالاجتماع في الأماكن العامة في هولندا بموجب القواعد الجديدة الأكثر صرامة، بعد أن كان الحد الأقصى أربعة أشخاص.

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