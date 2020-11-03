الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي ينظمان ورشة عمل حول الأخبار الزائفة

بدأت، اليوم، ورشة عمل مخصصة لموظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول "الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة وأساليب التحقق من الحقائق والمصادر الموثوقة للمعلومات عن الاتحاد الأوروبي"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2020 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وينظم الورشة قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية (إدارة الإعلام) وكلية أوروبا، بالتنسيق مع إدارة التدريب وتطوير الأساليب، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة برنامج الحوار 2 بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

افتتح ورشة العمل إدوارد سولار رئيس فريق مشروع الحوار الأوروبي 2، والوزير مفوض نسيمة شريط مديرة إدارة الإعلام بالجامعة العربية، التي أكدت على أهمية انعقاد هذه الورشة بالنظر إلى موضوعها الذي يتعلق بخطورة الأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة خاصة في ظل جائحة كورونا حيث تزايدت وتيرتها وسرعة انتشارها، وأشارت إلى أن هذه الورشة تعكس الاهتمام والحرص المتبادلين لدى الطرفين العربي والأوروبي وتعزيز التنسيق المشترك بينهما في كافة المجالات.

بدورها أشارت سوزان قدسي، مسؤولة التنمية السياسية والاجتماعية، والعلاقات مع المنظمات الإقليمية والبرامج الإقليمية للجوار بالمفوضية الأوروبية، إلى أهمية هذا الموضوع الذي يشغل حيزاً هاماً من اهتمام الباحثين والمتخصصين في الإعلام.

وقالت إن الجانب الأوروبي مستعد لتقديم كافة التسهيلات للتعاون مع الجامعة العربية في إطار برنامج الحوار 2 التدريبي الذي انطلق في عام 2018.

ويهدف برنامج الحوار 2 لتعزيز التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.