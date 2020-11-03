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اليونان تدين الحادث الإرهابي بالعاصمة النمساوية فيينا

علم اليونان
علم اليونان
أثينا - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 11:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 11:19 ص

أدان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، الحادث الإرهابي الذي وقع وسط فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.

وأعرب ميتسوتاكيس -وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني- عن تعازيه وتضامنه مع شعب النمسا بعد أن تعرضت البلاد لهجوم إرهابي.

وقال رئيس الوزراء اليوناني إن "أفكارنا مع الأشخاص في فيينا والسلطات التي تتعامل مع الوضع، قلوبنا مع الضحايا وأحبائهم، وإن أوروبا تقف متحدة ضد الإرهاب".

ولقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 على الأقل بعد أن فتح عدة رجال مسلحين النار على 6 مواقع مختلفة بوسط فيينا ليلة أمس الاثنين.

من جانبها، أعلنت الشرطة النمساوية اليوم أن منفذ الهجوم ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي.


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