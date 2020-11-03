أمير الكويت: الهجوم الإرهابي بالنمسا يتنافى مع كل القيم والأخلاق الإنسانية

أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في عدة مناطق وسط العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، يتنافى مع كافة القيم والأخلاق الإنسانية.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير، أعرب خلالها عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي، مقدما خالص تعازيه له ولأسر ضحايا هذا العمل الشنيع، ومتمنيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

وشدد أمير الكويت -في البرقية- على موقف بلاده الرافض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، مهما كانت دوافعه.

وفي السياق ذاته، بعث ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس النمساوي.