مستشار ترامب: الانتخابات الأمريكية استفتاء على الرئيس أكثر منها منافسة

قال عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي، غبريال صوما، إن الانتخابات الأمريكية غير عادية، معقبًا: «كانت محمومة تعكس حدة الصراع وحالة الاستقطاب القائم بين أنصار ترامب وخصومه».

وأوضح، في مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار تين» المذاعة عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن هذه الانتخابات استفتاء على ترامب أكثر مما هي منافسة بين قيادتين، موضحًا أن معظم الناخبين إما من يريدون عودة دونالد إلى البيت الأبيض أو يرغبون في هزيمته.

وأضاف أن هذه الانتخابات لها أبعاد كثيرة، من بينها علاقتها بانتخابات حكام الولايات بالمجالس المحلية، وكذا قضايا محلية في الولايات المختلفة، وأمور أخرى داخلية.

وذكر أن هذه الانتخابات سيكون لها تداعيات كثيرة، مضيفًا: «من المتوقع أن يستمر الديموقراطيين في السيطرة على مجلس النواب، بينما الجمهوريين يحاولون السيطرة على الشيوخ».

وتجرى، اليوم، انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي تفصل الولايات المتحدة عن أهم انتخابات في تاريخها، والتي تأتي وسط ظروف وبائية خطيرة وتحديات سياسية تمر بها بعض الولايات.