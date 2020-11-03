الأمن الداخلي الأمريكي: رصدنا اتصالات هاتفية تدعو الناخبين لعدم التصويت

أفاد موقع فضائية "العربية" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الأمن الداخلي الأمريكي أكدت رصد اتصالات هاتفية تدعو الناخبين لعدم التصويت

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وحتى الآن شارك أكثر من 99 مليون أمريكي في التصويت الإلكتروني عبر البريد للتسهيل على من لا يستطيعون الذهاب إلى اللجان الانتخابية بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.