راعي الأهلي يهنئ النادي والجماهير بالتتويج بالدوري

هنأ رامي فارس مالك الشركة العقارية الراعية للأهلي، مجلس ادارة النادي الاهلي وجماهيره بحسم لقب الدوري الـ 42 في تاريخه.

وقال رامي فارس في تصريح له: "ألف مبروك للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلي إدارة النادي الاهلي ومجلسه واللاعبين والجماهير الفوز بالدوري رقم 42 بعد موسم قوي قدمه أبناء القلعة الحمراء".

وأكد رامي فارس، إن لاعبو النادي الأهلي كانوا على الموعد بالتتويج باللقب وحسمه رسميًا قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، وتحقيق رقم قياسي، وبأداء فني رجولي كما اعتدنا على أبناء القلعة الحمراء.

وتمنى رامي فارس للنادي الأهلي التقدم دائمًا وحسم بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الوصول إلى النهائي وانتظار أحد فريقي الزمالك أو الرجاء، يوم 27 من نوفمبر الجاري.