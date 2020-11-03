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الأردن يدين الهجوم الإرهابي في النمسا

علم الأردن
علم الأردن
عمان - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 11:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 11:33 ص

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا- إدانة واستنكار المملكة لهذه الجريمة الإرهابية وجميع أشكال العنف والإرهاب وخطاب الكراهية والفكر الظلامي بكل أشكاله باعتباره مسخاً لا علاقة له بحضارة أو دين.

كما أكد تضامن المملكة مع حكومة وشعب النمسا لمواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار البلاد، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.


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