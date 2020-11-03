خسر نجم هوليوود، جوني ديب، قضية التشهير ضد صحيفة "الصن" بسبب مقال وصفه بأنه "ضارب زوجته".

ورفع ديب، 57 عاما، دعوى قضائية ضد الصحيفة بعد أن زعمت أنه اعتدى بالضرب على زوجته السابقة أمبر هيرد، وهو ما ينفيه.

وقال القاضي إن صحيفة صن أثبتت أن ما ورد في المقال "صحيح إلى حد كبير".

وخلص إلى أن 12 من 14 حادثة عنف منزلي مزعومة حدثت.

ووصف محامي ديب الحكم بأنه "يفتقر إلى المنطق والمعقولية" وقال إن موكله يعتزم استئناف الحكم.

وقالت متحدثة باسم الصحيفة إنها دافعت عن ضحايا العنف المنزلي لعقود وشكرت هيرد على "شجاعتها في تقديم الأدلة إلى المحكمة".

وعقدت جلسات المحاكمة على مدى 16 يومًا في يوليو في لندن.

وقال محامي هيرد في الولايات المتحدة في بيان: "بالنسبة لمن حضروا محاكمة لندن العليا، فإن هذا القرار والحكم ليسا مفاجأة".

وأضاف "قريبًا جدًا، سنقدم أدلة أكثر تفصيلا في الولايات المتحدة".

ويقاضي ديب هيرد في الولايات المتحدة في قضية منفصلة، بسبب مقال رأي كتبته في صحيفة واشنطن بوست.

وقال القاضي في حكمه الاثنين: "لقد وجدت أن الغالبية العظمى من الاعتداءات المزعومة على السيدة هيرد من قبل السيد ديب تم إثباتها".

وجاءت مزاعم تعرض هيرد للعنف في الفترة بين 2013 و 2016، عندما انفصل الزوجان.

وفي إحدى الحوادث في أستراليا في عام 2015 ، زُعم أن ديب أساء إلى هيرد،جسديا ولفظيا، بينما كان يفرط في شرب الكحول ويتعاطى المخدرات. واتهم ديب هيرد بقطع إصبعه، لكن القاضي قال إنه لا يجد هيرد مسؤولة عن الأمر.

وقال القاضي: "وفقا للأدلة أجد أنها كانت ضحية اعتداءات مستمرة ومتعددة من قبل السيد ديب في أستراليا".

وقال القاضي "هناك دليل على غضبه الشديد وهو أنه اعترف بالكتابة على الجدران مستخدما إصبعه المصاب وبعد ذلك، عندما لم يكن ذلك كافيا، غمس إصبعه المصاب بشدة في الطلاء واستمر في كتابة الرسائل وأشياء أخرى".

وأضاف"أنا أقبل دليلها على طبيعة الاعتداءات التي ارتكبها ضدها. لا بد أنها كانت مرعبة. أجد أن ديب جعلها تخشى حياتها."

ليست "باحثة عن الثروة"

وحكم القاضي بأن 12 من 14 حادثة عنف أسري مزعومة حدثت بالفعل.

واستبعد القاضي واقعتين في ديسمبر 2014 و نوفمبر 2015 معتبرا أن الأولى لم تكن اعتداء جسديا أما الثانية فاستبعدها لعدم وجود أدلة كافية.

وقال القاضي إن "الموضوع المتكرر الذي دافع به ديب عن نفسه هو أن هيرد لفقت خدعة كبيرة للحصول على أمواله وأنها كانت باحثة عن التربح والثراء عن طريقه".

ورفض القاضي اتهامات ديب قائلا "أنا لا أقبل هذا الوصف للسيدة هيرد".

وفي حديثها خارج المحكمة في اليوم الأخير من المحاكمة في يوليو/تموز، قالت هيرد إن القضية كانت "مؤلمة بشكل لا يصدق" وأنها تريد فقط "المضي قدمًا في حياتها".

وقالت جيني آفيا من شركة شيلنغز للمحاماة، التي مثلت ديب: "هذا القرار يجانبه المنطق ومحير".

وأضافت "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو اعتماد القاضي على شهادة أمبر هيرد، وما يقابل ذلك من تجاهل لكم هائل من الأدلة المضادة من ضباط الشرطة والممارسين الطبيين ومساعدها السابق وشهود آخرين ومجموعة من الأدلة الوثائقية التي قوضت المزاعم تمامًا ، نقطة بنقطة."

وأضافت أن "الحكم معيب للغاية لدرجة أنه سيكون من السخف ألا يستأنف السيد ديب هذا القرار".

وقال متحدث باسم الصن "لقد وقفت الصن مع ودافعت عن ضحايا العنف المنزلي لأكثر من 20 عامًا".

وأضاف "يجب عدم إسكات ضحايا العنف المنزلي أبدًا، ونشكر القاضي على تفكيره الدقيق ونشكر آمبر هيرد على شجاعتها في تقديم الأدلة إلى المحكمة".

وقالت منظمة وومينز إيد الخيرية إن كل من يتعرض للعنف المنزلي "يستحق أن يُستمع إليه ويؤمن به".

"هذا ينطبق أيضًا على الناجيات اللواتي لا يتناسبن مع صورة الضحية" المثالية "- وبغض النظر عن المكانة البارزة للمعتدي. لا يوجد عذر للعنف المنزلي".