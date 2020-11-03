 محمد الحلو وأحمد سعد في حفلين بأوبرا دمنهور - بوابة الشروق
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محمد الحلو وأحمد سعد في حفلين بأوبرا دمنهور

غادة الدسونسى
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 8:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 8:10 م

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلين فنيين في إطار فعاليات الدور الـ29 من مهرجان الموسيقى العربية على مسرح أوبرا دمنهور، والحفل الأول يوم الخميس المقبل ويحييه الفنان أحمد سعد في الفاصل الثاني.

بينما يحيي الفاصل الأول من الحفل، نخبة من نجوم الأوبرا هم: محمد الخولي وياسر سعيد ومصطفى سعد وأمير الرفاعي وولاء طلبة، وصولو الكمان وليد سلامة، وذلك بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

ويوم الجمعة ٦ نوفمبر يُنَظم حفلًا بمشاركة ساحر الكمان الفنان اللبناني جهاد عقل، الذي يتمتع بأسلوب فريد بموسيقاه ومعزوفاته التي تحمل نكهة فريدة في عالم الفن، كما يشارك بالفاصل الأول من الحفل المطربة نهاد فتحي والمطرب أشرف وليد، بينما يحيي الفاصل الثاني من الحفل الفنان الكبير محمد الحلو، بمصاحبة المايسترو هشام نبوي.

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