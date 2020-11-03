بايدن: الانتخابات الأمريكية ستحقق رقما قياسيا في المشاركة والأكثرية حتى الآن للنساء

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قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إن معظم الناخبين حتى الآن من النساء بنسبة تفوق 54%، متوقعا أن تحقق الانتخابات الحالية رقما قياسيا للمشاركة الجماهيرية.

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري له في بنسلفانيا التي انتخبت منافسه دونالد ترامب عام 2016 ولها 20 صوت في المجمع الانتخابي.

ووعد بايدن بأنه سينسى كون الولايات حمراء أو زرقاء إذا وصل للرئاسة وسيعامل جميع الولايات على قدم سواء.

وذكر أنه سيضع نصب عينيه مصالح الطبقة الوسطى والعمال والشباب والنساء، وأنه لن يحنث بتعهداته أبدا.

واتهم بايدن منافسه ترامب بأنه لا يفهم معنى التضحية وخدمة بلاده، بينما هو ترك منصبه القضائي ليلتحق بالجيش الأمريكي.

وناشد بايدن المواطنين بدفع بعضهم البعض للتصويت مستطردا: نحتاج كل صوت أخرجوا من تعرفونهم من المنازل للمشاركة.