مسلحون يخطفون 11 معلما بالمنطقة بالإنجليزية في الكاميرون

قال رئيس الكنيسة المشيخية إن مسلحين خطفوا 11 معلمًا من مدرسة ابتدائية في المنطقة المضطربة الناطقة بالإنجليزية شمال غربي الكاميرون.



وأضاف القس صمويل فونكي، رئيس الكنيسة المشيخية في الكاميرون، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أن رجالًا مدججين بالسلاح اقتحموا المدرسة التي تديرها الكنيسة في بلدة كومبو بالإقليم الشمالي الغربي من البلاد صباح اليوم الثلاثاء.



وتابع فونكي: "الإدارة لا تزال مرتبكة والجميع في حالة خوف ولا نعرف ماذا سيحدث بعد ذلك"، مضيفًا أنه لم يتم اختطاف أي من التلاميذ.



ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.



وتواجه الكاميرون اضطرابات وهجمات على المدنيين منذ أن أعلن إقليمان رئيسيان ناطقان بالإنجليزية، وهما الإقليم الشمالي الغربي والجنوبي الغربي، في أواخر عام 2016، عن رغبتهما في الانفصال وتشكيل دولة جديدة تسمى أمبازونيا.