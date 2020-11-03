الجيزة تغلق دار مسنين بالطالبية لرصد العديد من المخالفات بها

أصدر أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا اليوم الثلاثاء، بغلق دار مسنين كائنة بشارع عز الدين عمر المتفرع من شارع الاهرام غلقاً إداريا لإدارتها بدون ترخيص ووجود العديد من المخالفات التى تم ضبطها داخل الدار ما يعود بالسلب على النزلاء المتواجدين بها .

وأشار قرار محافظ الجيزة الى أن مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة قد رصدت عدداً من المخالفات شملت عدم توافر رعاية صحية وعدم الاهتمام بالناحية الغذائية للنزلاء ما يؤثر على سلامة وصحة المتواجدين ويعرض حياتهم للخطر .

كما استند قرار محافظ الجيزة الى عدم كفاءة الجهاز الوظيفى في التعامل مع حالات المسن الى جانب وجود عدد 12 مسن رجل و5 سيدات بنفس المكان دون وجود فاصل بينهم، بالاضافة الى قيام الدار بتحصيل مبالغ من المسنين تتراوح من 1700 جنيه الى 2500 جنية شهرياً دون سند قانونى لذلك.

ووجه محافظ الجيزة حى الطالبية بقطع المرافق على دار المسنين وإتخاذ الاجراءات اللازمة حياله بالتنسيق مع الجهات المعنية .