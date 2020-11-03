نائب محافظ الوادي الجديد تلتقي وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد

أكدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أنها التقت وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء الذي يزور المحافظة بهدف إنشاء نظام معلوماتي جغرافي للتوثيق الفوتوغرافي والمكاني للحرف اليدوية التراثية والمناطق الأثرية، لعرضها علة المنصة الجغرافية المزمع إنشائها للمحافظة، وذلك في حضور محمد العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والمهندسة دعاء دويدار مدير وحدة المتغيرات المكانية.

وقالت إن المشروع يهدف إلى وضع تصور لكيفية تطوير الحرف وتنميتها وخلق فرص تسويقية لها، وذلك ضمن المشروعات التي تهتم بها الدولة للحفاظ على التراث والتنمية المستدامة للمجتمع من خلال رصد وتوثيق جميع البيانات الخاصة بالحرف اليدوية التراثية من خلال التعرف على أماكنها وأنواعها والعمالة المرتبطة بها وإنتاجها.