عضو الحملة الانتخابية لترامب: إغلاق الاقتصاد يؤدي إلى مجاعات

قال عضو الحملة الانتخابية لترامب وعضو المجلس الاستشاري له، جبريال صوما، إن الشعب الأمريكي بإمكانه التعامل مع فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأشخاص بأمان طالما يرتدون الكمامة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الاثنين، أن إغلاق الاقتصاد الأمريكي، كما يريد المرشح الديمقراطي جو بايدن، سيؤدي إلى مجاعات، متابعًا: «إذا انهار الاقتصاد فلم يعد هناك وجود لأمريكا التي يعرفها العالم».

وتساءل عمن رشح جو بايدن لخوض الانتخابات ممثلًا عن الحزب الديمقراطي، قائلًا إن الجماعات مثل الإخوان المسلمين والمنظمات الشيوعية والاشتراكية، هم من وراء الترشيح.

وتابع عضو الحملة الانتخابية لترامب: «هل تعتقدون أن الشعب الأمريكي المسالم يصوت لهذا الشخص؟»، قائلًا إن الصحافة تريد فوز المرشح الديمقراطي بالقوة.

ويتوجه الناخبون الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، بعد حملة انتخابية استثنائية في ظل تفشى جائحة فيروس كورونا «كوفيدــ19».