مصادر فلسطينية: إصابة أكثر من 70 معتقلا فلسطينيا لدى إسرائيل بكورونا

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أفادت مصادر حقوقية فلسطينية اليوم الثلاثاء بإصابة أكثر من 70 معتقلا فلسطينيا في سجن إسرائيلي بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني إن "عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا في سجن (جلبوع) الإسرائيلي وصل إلى أكثر من 70 إصابة فيما عمليات أخذ العينات مستمرة لأسرى آخرين".

وذكر البيان أن غالبية الأسرى المصابين "عانوا من أعراض منذ يوم الأحد الماضي، وتعاملت معهم الإدارة على أنها أنفلونزا وماطلت في أخذ عينات من الأسرى ومتابعة أوضاعهم الصحية".

وأشار إلى أن إدارة السجن الإسرائيلي "أغلقت السجن بشكل كامل ونقلت مجموعة من المصابين إلى سجن مدني استخدم سابقاً لعزل الأسرى خلال الإضرابات"، معتبرا أن ما يجرى "تطور بالغ الخطورة يهدد مصير الأسرى لاسيما المرضى منهم".

كما حذر البيان من "الاحتمالية العالية من انتشار الوباء بين الأسرى بشكل كبير وسريع، خاصة أن السجون بيئة محفزة لانتشار الوباء بسبب الاكتظاظ، الذي يرافقه إهمال متعمد في توفير الإجراءات الوقائية داخل أقسام الأسرى".

وحمل رئيس نادي الأسير قدورة فارس إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بالضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.

كما طالب فارس بالسماح بوجود لجنة طبية محايدة تشرف على نتائج عينات الأسرى ومتابعتهم صحياً، وضرورة التدخل العاجل لتطويق الوباء ومتابعة الأوضاع الصحية للأسرى المصابين.

وبحسب البيان ، فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل بلغ حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي قرابة 4400 معتقل ومعتقلة.