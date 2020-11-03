قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الاثنين، إن المرشح الديمقراطي جو بايدن "سياسي فاسد" ويدعم الصين للدخول في منظمة التجارة الدولية.

وأضاف الرئيس الأمريكي إنه استطاع الحصول على مليارات الدولارات من الصين، وذلك عقب اتخاذ تدابير غير مسبوقة ضدها.

ووصف ترامب منافسه جو بايدن بـ"السياسي الفاسد"، وأكد في الوقت نفسه أنه سيتخذ كل التدابير اللازمة ضد من يحاول استغلال الولايات المتحدة الأمريكية.

واستطرد الرئيس الأمريكي قائلا: "سنحقق فوزا ساحقا في الانتخابات".

وتأتي تصريحات ترامب بعد انتقاد وجهه له بايدن في كلمة أمام تجمع حاشد من مؤيديه عشية الانتخابات الأمريكية في أوهايو، قال فيها إن الولايات المتحدة سئمت من "فوضى" رئاسة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وأفاد بايدن في مناسبة أخيرة لحشد الأصوات في ولاية أوهايو قبل ساعات من انطلاق عملية الاقتراع: "حان الوقت لأن يحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى المنزل"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".