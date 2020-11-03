سواريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام لوكومتيف في دوري الأبطال

أعلن الأرجنتيني دييجو سيموني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن تشكيل فريقه لمباراة لوكومتيف موسكو المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء،على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويلعب أتلتيكو المباراة وبرصيده 3 نقاط، حيث لعب مباراتين في دور المجموعات فاز في مباراة وخسر في أخرى.

ويدخل أتليتكو المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: تربييه – سافيتش – خيمينيز – لودي

خط الوسط: هيريرا – ساؤول – كوريا – ماركوس يورينتي

خط الهجوم: لويس سواريز – جواو فيليكيس