مقتل «ملك النقانق» الروسي فلاديمير ماروغوف

قتل رجل أعمال روسي يلقب بـ"ملك النقانق" باستخدام سهم، حسب ما أفاد المحققون في القضية.

وكان فلاديمير ماروغوف وشريكة حياته في حمام البخار (الساونا) حين هاجمهما شخصان مقنعان، حسب التقارير.

وقد تمكنت شريكته من الفرار عبر النافذة والاتصال بالشرطة، ووجد رجال المباحث الجنائية جثة ماروغوف، مالك أكبر مصانع تصنيع اللحوم في روسيا، داخل الحمام مع سهم إلى جانبه.

ووقع الهجوم في المزرعة الريفية لرجل الأعمال على بعد 40 كم من العاصمة موسكو في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، حسب ما أفادت هيئة التحقيقات الروسية.

ولم تذكر الهيئة في تقريرها اسم الضحية، لكن وسائل الإعلام المحلية كشفت عن كونه مالك سلسلة مصانع النقانق.

وقالت هيئة التحقيق إن المهاجمين طلبا نقودا من الضحية قبل الفرار بسيارة عثرت الشرطة عليها في وقت لاحق في ضواحي البلدة خارج العاصمة موسكو.