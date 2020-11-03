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متحدث الوزراء: عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يؤدي إلى خير

المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
أسماء الدسوقي
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 1:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 1:58 ص

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لن يؤدي إلى خير، فضلًا عن أنه ينبئ بازدياد أعداد إصابات كورونا.

وأوضح سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أن فيروس كورونا يتحور في فصل الشتاء، ليصبح أكثر حدة وشراسة، متابعًا: «إذا لم نتخذ إجراءات رادعة، هناك احتمالات بأن الأمور ستخرج عن السيطرة».

وأضاف أن الحكومة تلتزم بإرشادات منظمة الصحة العالمية بخصوص ما يجب عمله في المدارس والجامعات، موضحًا أن مخاوف أولياء الأمور طبيعية، وربما يكون هناك قدر من المبالغة.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم لديها خطة للتعامل مع الحالات الطارئة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تتردد في تطبيق خططها الطارئة حال الحاجة.

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