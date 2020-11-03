وزير داخلية بافاريا: الإرهاب الإسلاموي واحد من أكبر التحديات لأوروبا

صرح يوأخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية، اليوم الثلاثاء، بأن الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس الاثنين في العاصمة النمساوية فيينا، "أظهر للأسف مرة أخرى الوجه القبيح للإرهاب الإسلاموي".



وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري أن " وحتى مع كون تحقيقات السلطات النمساوية بشأن الملابسات الدقيقة للهجوم، لا تزال في البداية، فإن الأمر المؤكد الآن هو أن الإرهاب الإسلاموي واحد من أكبر التحديات لأوروبا".



وأكد هيرمان أن أجهزة الأمن في أعلى حالات اليقظة مشيرا إلى أن بافاريا بها "عدد من الإسلاميين الخطرين" تتبعهم الشرطة وهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).



وقال الوزير البافاري إن السلطات الألمانية تجري اتصالات مكثفة مع السلطات النمساوية والهيئة الاتحادية لمكافحة الجريمة من أجل تقييم وضع المخاطر في الولاية الواقعة جنوب ألمانيا على الحدود مع النمسا.



وعززت الشرطة الاتحادية وشرطة الحدود في ألمانيا من رقابتها الحدودية مع النمسا بعد الهجوم.



كان وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن الهجوم كان له "دافع إسلامي" وأسفر عن مقتل 4 أشخاص من بينهم المهاجم وإصابة 15 شخصا آخرين.