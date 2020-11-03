باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا لـ336 ألفا و260 حالة

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 336 ألفا و260 حالة.

وذكر المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة -حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الثلاثاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6849 حالة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 315 ألفا و446 شخصا.

وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل 146 ألفا و774 حالة إصابة في إقليم "السند" و104 آلاف و894 حالة في إقليم "البنجاب"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "بلوشستان" 15 ألفا و977 حالة وفي إقليم "خيبر بختونخوا" 39 ألفا و749 حالة، كما تم تسجيل 20 ألفا و243 إصابة في العاصمة "إسلام أباد" و4293 حالة في إقليم "جيلجيت بالتستان"، بالإضافة إلى 4330 حالة في إقليم "آزاد جامو وكشمير".

كان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.