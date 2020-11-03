تشتهر أغلب نساء فرنسا بالبشرة الصافية الخالية من الحبوب والهالات السوداء والبثور والندبات؛ لذلك تجذبن الأنظار إليهن، وكل هذه الصفات الجمالية هي ما تحاول المرأة التي تعاني من مشاكل البشرة الحصول عليها؛ لذلك يجب أن تعرف ما هو نظام العناية بالبشرة عند المرأة الفرنسية.

وبحسب مدونة "فرنش وومان دونت جيت فات" الفرنسية الخاصة بالنصائح الجمالية، فإن المرأة في فرنسا تتبع نظام عناية يومي للحفاظ على بشرتها، وهو:

- الترطيب

تحرص المرأة الفرنسية على ترطيب البشرة؛ لأن الماء هو سر جمال الوجه والشعر، ولذلك تحرص على شرب كوب من الماء قبل النوم وكوب بمجرد الاستيقاظ، وذلك للتخلص من السموم سريعًا والتحكم في الوزن.

وعندما تشعر المرأة في فرنسا بالجوع فأنها تلجأ لشرب كوب ماء أولًا ثم تناول الطعام كوجبات مقسمة.

- تنشيط الدورة الدموية

نشاط الدورة الدموية جزء لا يتجزأ من خطة الحفاظ على جمال البشرة، ولهذا تحرص المرأة الفرنسية على تنشيطها بشطف جسمها بالماء البارد بعد الماء الساخن، ويكون ذلك لغلق المسام المفتوحة في الجسم وإعطاء صدمة للجهاز العصبي وبالتالي هذا ينشط الدورة الدموية ويجعل لون الوجه مشرق.

- تنظيف الوجه ليلًا

تحرص المرأة في فرنسا على تنظيف وجهها كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش حتى لو لم تكن قد وضعت مكياجًا، مع وضع قناع من شرائح الخيار على العنين ومزيج من الفراولة والعسل على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم شطف الوجه جيدًا بالماء البارد.

ويمكن إضافة ملعقة من الخل أو عصير الليمون مع قناع الوجه لزيادة لمعان البشرة وترطيبها.

- الواقي الشمسي

تحاول المرأة الفرنسية الابتعاد عن أشعة الشمس الضارة التي تلهب البشرة وتفقدها نضارتها عبر تطبيق كريم الواقي الشمسي قبل مغادرة المنزل.

- الرياضة

الرياضة جزء لا يتجزأ من الروتين الأسبوعي لبعض نساء فرنسا، حيث يحرصن على ممارسة التمارين أو الركض عدة مرات أسبوعيًا للتخلص من الدهون الزائدة وتحسين البشرة.