 مصطفى خاطر: دوري في فيلم «ثانية واحدة» لم أقدمه بالسينما من قبل - بوابة الشروق
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مصطفى خاطر: دوري في فيلم «ثانية واحدة» لم أقدمه بالسينما من قبل

القاهرة - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 3:32 م | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 3:32 م

أعرب الفنان مصطفى خاطر عن سعادته بتجربة فيلم "ثانية واحدة"، مشيرا إلى أن شخصيته بالعمل جديدة ولم يقدم مثلها في السينما من قبل.

وقال خاطر، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه لم يتبق له سوى أيام قليلة وينتهي من العمل مع الفنانة دينا الشربيني، متوقعا أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

ولفت إلى أنه ودينا الشربيني بذلا مجهودا كبيرا لكي يخرج الفيلم بشكل جيدا، متمنيا أن يقدم كل أنواع التمثيل ليس كوميديا فقط فهو ممثل ويجيد كل الأدوار.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته رأسا على عقب.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدي، وتأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد.

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