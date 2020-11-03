قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحقق فوزا "ساحقا" في ولاية تكساس، التي تملك 38 صوتا في المجمع الانتخابي.

وأضاف ترامب في تصريحاته من مركز حملته الانتخابية في فيرجينيا أن ولاية بنسلفانيا التي لها 20 صوتا في المجمع، وولاية فلوريدا التي لها 29 صوتا في المجمع "مهمتان جدا" علما بأنه ربحهما في انتخابات 2016.

واستطرد ترامب: شعب فلوريدا يحبني وأنا أحبهم.

وعن شعبيته في أوساط المسنين، باعتبار أنه وبايدن في سبعينيات العمر، قال ترامب: "أنا مسن، أقول ذلك وأنا بين الشباب ولكن هذه حقيقة، وأعتقد أن المسنين سينتخبونني".