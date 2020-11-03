ترامب متوقعا فوزه بولاية جديدة: سأظل في البيت الأبيض 4 سنوات أخرى

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات، التي يخوضها أمام خصمه جو بايدن، قائلا إنه "سيظل 4 سنوات جديدة في البيت الأبيض".

وقال ترامب -في كلمة له أمام حشود من مؤيديه بولاية ميتشجان في نهاية حملته الانتخابية قبل ساعات من بدء التصويت- نتوقع أن نحقق فوزا رائعا، مشيرا إلى أنه حقق أرقاما اقتصادية خلال سنوات حكمه، ونوه بأنه في حال فوزه سيدعم القطاع الصناعي في البلاد.

وفي كلمته، اتهم الرئيس الأمريكي، منافسه في الانتخابات جو بايدن، بأنه يريد رفع الضرائب على الشعب الأمريكي.

وفيما يتعلق بقوانين الهجرة وأمن الحدود الأمريكية، قال ترامب: "سنواصل بناء الجدار مع المكسيك"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن إدارته توافق على استقبال الأجانب شرط التزامهم بالقوانين.