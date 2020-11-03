 نادية مصطفى تتألق فى ثانى أيام الموسيقى العربية بدار أوبرا الإسكندرية - بوابة الشروق
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نادية مصطفى تتألق فى ثانى أيام الموسيقى العربية بدار أوبرا الإسكندرية

هدى الساعاتى
نشر في: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 6:09 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 - 6:09 ص

أحيت الفنانة نادية مصطفى وأحمد إبراهيم ثانى ليالى مهرجان الموسيقى العربية، فى حفل فنى بأوبرا الإسكندرية، حيث نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حفلا فنيا لأعمال عمالقة الفن محمد سلطان، حلمى بكر، جمال سلامة، أحيته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب.

وشمل الحفل أغانى الزمن الجميل  منها  محمد رسول الله، أمى، المدن، المصريين اهم، اتقدم، قال جاني بعد يومين لجمال سلامة، حبايب مصر، عرباوى، فاكرة، على عينى لحلمي بكر، ومن أعمال محمد سلطان اوعدك، يا ريتك معايا، مسافات وبكرة تعرف وتألق خلالها كل من إيمان عبد الغنى، مى حسن، أحمد عفت، أميرة أحمد، أحمد إبراهيم، سوما، سارة سحاب، ياسر سليمان، وتستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حتى العاشر من نوفمبر الحالى

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