قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة بناة مصر الرقمية تستهدف الشباب حديثي التخرج، من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أن الوزارة تتحمل كلفة هذه المبادرة بالكامل، بما في ذلك الإقامة حال كان الشاب من خارج القاهرة، ذاكرًا أن كلفتها الطبيعية تقدر بحوالي 40 ألف دولار، غير التدريب على المهارات الشخصية واللغوية.

وأوضح أن المبادرة ترتكز على أربعة محاور متوازية للتدريب، موضحًا أن الأول أكاديمي علمي، بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية، وذلك للدراسة عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وذكر أن المحور الثاني يتمثل في التدريب العملي، مضيفًا: «نوفر فرصا للتدريب العملي في كبرى الشركات العالمية والمحلية، ليكتسب الشاب خبرة بجانب العلم الأكاديمي».

وشهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية Ohio State University لتقديم برنامج ماجستير تقني في مجال الأمن السيبراني.

جاء ذلك في إطار مبادرة «بُناة مصر الرقمية» والتي تهدف إلى تنمية قدرات المتفوقين من خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، وصقلهم بالعلم والخبرات العملية من خلال برنامج تعليمي وتدريبي متكامل بما يؤهلهم لتنفيذ مشروعات «مصر الرقمية»، ويعزز من قدراتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية.