إصابة شخصين إثر اصطدام 3 سيارات بطنطا

شهد شارع النحاس بطنطا، مساء اليوم الاثنين، حادث اصطدام ثلاث سيارات واختراق إحداها للجزيرة الوسطى بالشارع، مما أسفر عن تحطم سيارتين وإصابة شخصين بإصابات طفيفة.

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد زكريا حجازي، مأمور قسم أول طنطا، باصطدام 3 سيارات ملاكي واختراق إحداها تحمل لوحات معدنية رقم "2746 ع ل س" للجزيرة الوسطى، واصطدامها بعامود كهرباء، وكادت تصطدم بأحد أكشاك الكهرباء الموجود بالجزيرة، كما تحطمت سيارة أخرى تحمل لوحات رقم "1827 ع ل ب" من الخلف، فيما فر قائد السيارة الثالثة المتسبب في الحادث هاربًا.

وانتقلت القيادات الأمنية لمكان الحادث لإعادة حركة المرور لطبيعتها، بعد أن توقفت جراء الحادث، وتم اصطحاب قائدي السيارتين لقسم أول طنطا لتحرير محضر بالواقعة.