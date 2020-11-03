صالات المنيا تضم «روني» في أولى صفقات الموسم الجديد استعدادًا للدوري الممتاز

أعلن ياسر مصطفى مدير الكرة لفريق كرة الصالات بنادي المنيا، عن عقد أولى صفقات الموسم الجديد استعداداً لخوض منافسات الدوري الممتاز للعام الثاني، حيث تم التعاقد مع اللاعب طه خضر الشهير بـ "روني" لمدة موسم.

وأشار مصطفى إلى أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة، ولعب لعدد من الأندية منها المنيا، بني سويف، التليفونات، ملوي والوسطى، ويعد اضافة قوية للفريق المنياوي هذا الموسم.

وأكد مدير الكرة أن النادي يسعى لتحقيق موسم قوي هذا العام بالدوري الممتاز، وسوف يتم عقد عدة صفقات خلال الأيام القليلة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.